Il avait évité les coups de façon incroyable: le «policier kung-fu» et son agresseur face-à-face au tribunal! (vidéo)

Interrompu prématurément mardi à la demande des avocats, le procès a repris dans une salle un peu plus grande. Les nombreux amis et sympathisants, qui criaient la veille leur colère de ne pouvoir entrer, restent à nouveau aux portes de la salle d’audience, mais cette fois dans un calme relatif.

Pour tenir compte de ce faux départ, le tribunal poursuivra le procès toute la journée jeudi et vendredi, et non seulement l’après-midi, comme c’était prévu. Sa décision est attendue le vendredi 29 septembre à 11H00. À la gauche du gardien de la paix, les prévenus : six comparaissent libres sous contrôle judiciaire, deux sont détenus. Un neuvième est absent.

Dans ce groupe de jeunes gens, âgés pour la plupart d’une vingtaine d’années, un homme tranche. Nicolas Fensch a 40 ans et l’allure de l’« informaticien autodidacte » qu’il est : petites lunettes, pull marine sage, chemise blanche, pantalon crème. Le 18 mai 2016, il fait partie du groupe de militants antifascistes qui s’en prend à une voiture de police quai de Valmy, et à ses deux occupants.

« Je m’en rappelle encore, des cris. Dégage, sale flic, comme d’habitude. Je ne peux pas dire plus », raconte Kevin Philippy d’une voix sourde. Nicolas Fensch est l’individu qui, masqué et vêtu de noir, frappe le véhicule à coups de barre de fer, sur les divers films que visionne le tribunal. C’est Nicolas Fensch encore qui frappe à quatre reprises Kevin Philippy, lorsqu’il sort du véhicule. Décoré et promu depuis, le policier pare les coups à mains nues, avec un aplomb qui lui vaut le surnom de « policier kung-fu » sur internet, où les images deviennent virales.

Puis il s’éloigne lentement, avec sa coéquipière. « J’étais un peu dans le gaz, si je courais et que je tombais, les individus seraient revenus (…) finir le travail » dit Kevin Philippy au président, qui peine parfois à le faire parler. Nicolas Fensch, lui, tient à s’expliquer, de manière parfois brouillonne.

Se décrivant comme « non-violent », « républicain », sans lien particulier avec des groupes antifascistes, il raconte comment il a commencé à participer à des manifestations au printemps 2016. Quelques mois auparavant, il avait été licencié, « complètement épuisé », par une grande entreprise de conseil.

« J’espère que vous me pardonnerez »

La première fois, dit Nicolas Fensch, il veut surtout « faire marcher » sa mère, diminuée après un AVC. Il constate la « violence excessive de la police », alors, avant de retourner manifester, il s’équipe, d’un masque et de vêtements noirs. « Il y a une forme de radicalisation », dit le prévenu, qui affirme être venu seul le 18 mai 2016.J’ »

Très marqué par ses quinze mois de détention provisoire, il est désormais sous bracelet électronique. « Il n’y a que la télé. En prison vous ne faites rien, c’est ça le plus dur », dit Nicolas Fensch. A l’invitation de son avocat, le prévenu, actuellement suivi par un psychiatre, se tourne vers Kevin Philippy : « Je sais le mal que je vous ai fait. (…) J’ai oublié que derrière l’uniforme il y avait quelqu’un. J’espère que vous me pardonnerez. »

Avant, Kara Brault, née David, avait déclaré au président n’avoir « rien à dire. » Jugée pour avoir jeté un plot dans le pare-brise, cette Américaine transgenre de 28 ans a reconnu et regretté les faits lors de ses interrogatoires.

Tous les prévenus sont poursuivis pour avoir participé à un « groupement » animé d’intentions violentes, un délit puni d’un an de prison maximum. Certains, comme Kara Brault et Nicolas Fensch, sont jugés pour « violences aggravées » contre des policiers, et risquent à ce titre une peine de dix ans maximum.