Solidaris avance ses propositions à quelques jours d'un congrès du PS

Les mutualités socialistes ont préparé plusieurs propositions qu’elles feront valoir dans le cadre du chantier des idées du PS. À la semaine des 4 jours, Solidaris préfère par exemple une réduction collective du temps de travail, négociée dans les secteurs et les entreprises, nous a expliqué le secrétaire général Jean-Pascal Labille.

En matière de pension, les mutualités s’opposent à la hausse de l’âge de la retraite décidée par le gouvernement fédéral. Elles préconisent un âge de départ flexible à partir de 60 ans, une pension calculée en 42e et un minimum de carrière de 20 ans. « Le retour à 65 ans est une stupidité. Ce que les gens veulent, c’est partir en fonction de leurs circonstances familiales, professionnelles et financières », a souligné M. Labille qui rejette également le système de pension à points. Il y voit un mécanisme faisant dépendre le montant final de la pension des circonstances budgétaires et démographiques.

Pour le financement de la sécurité sociale, Solidaris avance des pistes de cotisations sociales -éventuellement à un taux moindre- sur des éléments liés au salaire mais qui en sont exemptés, comme les voitures de société, les chèques-repas ou certains avantages en nature, ou encore le réexamen de la taxation du capital.

En matière d’allocations sociales, Solidaris répète son plaidoyer pour une uniformisation des droits pour ne plus faire de différences entre mariés, cohabitants et isolés.

À l’heure où la politique vit au rythme effréné des polémiques, M. Labille a appelé au retour du débat d’idées. « On est aujourd’hui dans un grand moment d’appauvrissement de la pensée politique. On doit revenir aux idées », a-t-il dit, en pointant du doigt aussi bien l’initiative de Benoît Lutgen de renverser l’alliance avec le PS que les initiatives du secrétaire d’Etat Theo Francken.

Le PS tiendra un congrès de rentrée dimanche prochain. Il conclura son « chantier des idées » au mois de novembre.

