Après rectification d'une «erreur matérielle», 55 lauréats supplémentaires à l'examen d'entrée de médecine

Belga

Cinquante-cinq candidats supplémentaires ont été déclarés en réussite jeudi par le Jury de l’examen d’entrée aux études en sciences médicales et dentaires en Fédération Wallonie-Bruxelles du 8 septembre 2017, annonce l’Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur (ARES). Au terme de cette délibération, le nombre de lauréats de l’examen est porté de 641 à 696 et le taux de réussite à l’épreuve passe de 18,47 % à 20,04 %.