Handicapé, il aménage son auto: elle est recalée au contrôle technique pour 1 cm!

Jérémy Delvaux ne sait plus vers qui se tourner. En effet, sa toute nouvelle voiture pourrit devant chez lui depuis un temps certain. Il ne peut pas la conduire ! La raison : une carte rouge du contrôle technique. En effet, la voiture a été surbaissée… Pour aider Jérémy, paraplégique, à entrer et sortir du véhicule plus facilement. Mais le contrôle technique n’a rien voulu entendre rien entendre.

> Pourtant, le Montois avait fait toutes les démarches pour être dans la légalité.