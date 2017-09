La politique du fédéral envers les réfugiés problématique pour Milquet: «est-ce que c'est comme ça qu'on traite les gens?»

Interpellée sur l’image diffusée par Ecolo J et montrant le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration Theo Francken affublé d’un uniforme allemand de la Seconde guerre mondiale, Joëlle Milquet a fait remarquer qu’elle était l’œuvre de jeunes. «Je ne pense pas que ça soit la chose de meilleur goût, mais ce sont des jeunes, et je trouve un peu facile de dire ’on va porter plainte’», a-t-elle commenté.

Pour Joëlle Milquet, cette polémique n’est pas le «premier souci du moment», et elle pointe «le grand problème par rapport à la politique du fédéral envers les réfugiés». «On doit être plus humanistes» avec des personnes qui fuient des situations de guerre ou de violences dans leur pays d’origine, a-t-elle expliqué. «Quand je vois ce que (la chancelière allemande) Angela Merkel a osé faire, je trouve que c’est très courageux.» L’Allemagne a accueilli plus d’un million de réfugiés ces dernières années, loin des discours de repli parfois entendus dans d’autres pays européens.

L’ancienne ministre de l’Intérieur s’est aussi montrée très critique envers la collaboration avec le Soudan, pour l’identification de migrants ne souhaitant pas demander l’asile en Belgique. «Nous avons un accord dont on ne sait rien, dont on ne voit pas de trace écrite, avec un président accusé de génocide», le Soudanais Omar el-Béchir, a-t-elle accusé.

En attendant, on laisse des personnes dormir dans un parc, ou on les emmène en centre fermé. «Est-ce que c’est une réponse? Est-ce que c’est comme ça qu’on traite les gens, des gens qui ne sont pas des criminels?», s’est-elle indignée. «Ca me choque, oui, qu’on enferme à nouveau des enfants en centre fermé. Et oui, nous avons un devoir d’accueil. Il y a une forme d’égoïsme collectif en Europe.»