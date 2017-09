Jazz, un chat qui avait disparu dans un camping à Maubeuge, a été retrouvé à 130 km de là à...Grâce-Hollogne: voic comment il est arrivé jusque-là

C’est l’histoire d’un chat pas vraiment comme les autres. Il se prénomme Jazz et il vient de vivre une aventure incroyable. Samedi dernier, ses maîtres habitant à Compiègne (Oise), au nord de Paris, décident de passer le week-end avec leur camping-car. Marc Leneveux et Nadia Waguet l’emmènent. Ils passent le week-end au Val-Joly (département du Nord), un camping situé à la frontière franco-belge, près de Sivry-Rance. Le dimanche, le drame survient. « J’avais pourtant acheté un harnais pour sortir Jazz… mais je n’ai pas eu le temps de le lui mettre. On est sorti du camping-car et il a pris la poudre d’escampette. Je pense qu’il a paniqué. »

Le couple cherche sont chat, mais il ne répond pas. La mort dans l’âme, les deux se résignent à rentrer sans Jazz. Mais mercredi matin, ils apprennent que Jazz est retrouvé à… Grâce-Hollogne, près de Liège.

