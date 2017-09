Brayan battu quotidiennement par son beau père: «Il est désormais malvoyant, il ne voit que la ligne d'horizon»

Les auditions devant le tribunal correctionnel de Tournai ont commencé ce jeudi pour Gaelle Verhamme et Miguel D’Honst. Ce couple est accusé d’avoir torturé le petit Brayan, âgé de 2 ans et demi.

Aujourd’hui, le petit Brayan, âgé de 7 ans, vit dans une famille de parrainage entourée de personnes qui veillent, enfin, à son bien-être. Toutefois, ce gamin, qui a été durant tous ces mois pris pour un punching-ball vivant, ne sera plus jamais le petit bout souriant décrit par les puéricultrices. « Il va avoir 7 ans le 26 novembre prochain et extériorise seulement maintenant ce qu’il a vécu. Cette famille m’a confié qu’il est agité et pleure encore dans son sommeil. Que lorsqu’ils le prennent dans leurs bras pour le rassurer, il leur demande pourquoi ils font cela », explique M e Menu, partie civile.

Ce gamin n’a jamais pu extérioriser l’horreur qu’il a vécue au sein de cette maison de la rue du Théâtre. Des coups à répétition, un manque cruel de nourriture, des punitions inhumaines pour un petit bout de 2 ans qui est aujourd’hui brisé et qui gardera de sérieuses séquelles. « Il est désormais malvoyant, il ne voit que la ligne d’horizon. Cette malvoyance est imputable aux coups reçus quotidiennement. Il ne peut se servir que d’une main car son bras gauche est paralysé, ainsi que son pied gauche », précise l’avocat.

La suite de cette affaire sordide, avec notamment l’interview de celui qui est notamment tuteur de l’enfant, dans notre journal digital.