Mouscron: et si vous déposiez votre candidature pour mettre votre étude à l'honneur?

Vous avez réalisé une étude au cours des dernières années et vous estimez qu’elle mériterait d’être connue du plus grand nombre. L’information qui suit pourrait vous intéresser...

La Société d’Histoire de Mouscron et de la Région a en effet fait savoir, ce jeudi 21 septembre, que les candidatures au prix triennal d’histoire Jeanne, Martine et Robert Vandenberghe devaient être déposées au siège social de l’association (au 120A de la rue du Petit Pont, à Mouscron), pour le 31 octobre 2017, au plus tard.

Ce prix prestigieux récompense le ou les auteurs d’une ou de plusieurs études exécutées pendant les six dernières années...

