Joueur Fifa de l'année: Neymar, Ronaldo et Messi nommés pour le titre

Le Portugais Cristiano Ronaldo (Real Madrid), l’Argentin Lionel Messi (FC Barcelone) et le Brésilien Neymar (FC Barcelone puis Paris Saint-Germain) sont les trois candidats au titre du Best FIFA Football Awards. Les finalistes des différentes catégories ont été dévoilés vendredi par la FIFA.

Sans grande surprise, la lutte pour le titre de Joueur de la saison réunit Ronaldo, vainqueur du championnat espagnol et la Ligue des Champions, son éternel rival Messi, qui a dû se contenter de la Coupe d’Espagne, et Neymar, devenu le joueur le plus cher de l’histoire avec son retentissant transfert au PSG. Ronaldo est le tenant du titre.

Le Français Zinedine Zidane, champion d’Europe et d’Espagne, est nommé au titre de Coach de l’année avec deux entraîneurs italiens, Massimiliano Allegri, auteur du doublé championnat-coupe d’Italie et finaliste de la Ligue des Champions avec la Juventus, et Antonio Conte, champion d’Angleterre pour sa première saison à Chelsea, où il a sous ses ordres les Diables Rouges Thibaut Courtois, Eden Hazard et Michy Batshuayi.

L’Italien Gianluigi Buffon (Juventus), le Costa-Ricain Keylor Navas et l’Allemand Manuel Neuer (Bayern Munich) peuvent être le Gardien de l’année.

Au niveau du football féminin, les nommées pour la Joueuse de l’année sont l’Américaine Carli Lloyd, la Vénézuélienne Deyna Castellanos et la Néerlandaise Lieke Martens.

Quant aux Entraîneurs, les prétendants sont le Danois Nils Nielsen, le Français Gérard Precheur et la Néerlandaise Sarina Wiegman.

Les lauréat 2017 seront dévoilés lors d’une cérémonie le 23 octobre à Londres.

Football masculin

Joueur de l’année: Cristiano Ronaldo (Por/Real Madrid), Lionel Messi (Arg/FC Barcelone), Neymar (Bre/FC Barcelone et Paris Saint-Germaine)

Entraîneur de l’année: Massimiliano Allegri (Ita/Juventus), Antonio Conte (Ita/Chelsea), Zinedine Zidane (Esp/Real Madrid)

Gardiens de l’année: Gianluigi Buffon (Ita/Juventus), Keylor Navas (C-R/Real Madrid), Manuel Neuer (All/Bayern Munich)

Football féminin

Joueuse de l’année: Deyna Castellanos (Ven/Santa Clarita Blue Heat et Florida State Seminoles), Carli Lloyd (USA/Houston Dash/Manchester City Women), Lieke Martens (P-B/FC Barcelona Femeni)

Entraîneur de l’année: Nils Nielsen (Dan/équipe nationale du Danemark), Gérard Precheur (Fra/Olympique Lyonnais Féminin), Sarina Wiegman (P-B/équipe nationale des Pays-Bas)

Puskas Award (but de l’année)

Kevin-Prince Boateng (Las Palmas), Alejandro Camargo (Universidad de Concepcion), Deyna Castellanos (Venezuela U-17), Moussa Dembele (Celtic), Olivier Giroud (Arsenal), Aviles Hurtado (Tijuana Xolos), Mario Mandzukic (Juventus), Oscarine Masuluke (Baroka FC), Nemanja Matic (Chelsea), Jordi Mboula (FC Barcelona U-19)