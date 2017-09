Bruxelles : un avocat fiscaliste arnaqué par une masseuse africaine! Elle lui fait croire qu'il est père pour l'escroquer

La 45e chambre correctionnelle de Bruxelles a reçu sur opposition les explications d’Oumou Ball, une Sénégalaise poursuivie pour abus de confiance et escroquerie. Cette dernière a arnaqué de 2011 à 2015 un avocat fiscaliste en lui faisant croire qu’ils avaient eu un enfant ensemble.

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a reçu sur opposition les explications d’Oumou Ball ce vendredi. Cette Sénégalaise a été condamnée dans un premier jugement pour abus de confiance et escroquerie à deux ans de prison ferme et près de 50.000 euros de dommages et intérêts au profit de la victime, un avocat fiscaliste. C’est dans un salon de massage bruxellois qu’ils se sont rencontrés en 2011.

> Oumou Ball n’a pas souhaité comparaître en même temps que la victime ce vendredi.

> L’escroquerie est allée très loin, au grand désarroi de l’avocat, tant financier qu’émotionnel.