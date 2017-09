Valérie De Bue, nouvelle ministre régionale MR, a hérité d’un portefeuille vaste , englobant le logement (un énorme défi pour la Wallonie), les pouvoirs locaux et les infrastructures sportives. Parmi celles-ci, les piscines. Le plan piscine de 110 millions est préservé mais la ministre veut « boucher les trous » dans la carte de Wallonie.

Non le budget du plan piscine décidé sous la précédente majorité ne sera pas amputé. Valérie De Bue a « 5 ans et 110 millions » pour mettre en place ce plan. La nouvelle ministre régionale veut même accélérer sa mise en place. « Il y aura une attention particulière à la supracommunalité. » C’est-à-dire que des communes peuvent se regrouper pour une piscine, pour éviter d’avoir deux projets au même endroit. « Ma priorité est surtout de « combler les trous », que le territoire soit couvert et qu’une structure soit bénéfique pour tout un bassin d’habitants, pas seulement ceux d’une seule commune. Attention, ça ne concerne pas que des régions rurales. Aussi des grandes villes. Comme Namur. »

