Pro League: Antwerp, supérieur à Courtrai (3-0), poursuit son incroyable début de saison

Fort de son excellent début de saison pour un promu (12 sur 21), Antwerp recevait sans aucune pression une formation de Courtrai figurant dans le ventre mou du classement. Le moins que l’on puisse écrire, c’est que les pensionnaires du Bosuil sont toujours sur leur petit nuage. Grâce à un succès 3-0, l’Antwerp remonte à une très belle quatrième place provisoire.

L’esprit libéré et en confiance à la suite de leur victoire en Coupe de Belgique contre le Lierse (2-0), les Anversois commençaient la rencontre tambourg battant. Owusu, l’attaquant du Bosuil, profitait d’un énorme moment de laxisme de Kumordzi, le défenseur courtraisien, pour lui prendre la balle et aller fusiller Kaminski. 1-0 à la dixième minute. Les locaux continuaient leur travail de sape et tentaient de se mettre à l’abri le plus rapidement possible. Ce fut chose faite juste à la demi-heure de jeu. Le même Owusu, très altruiste pour le coup, remettait de la tête dans l’axe pour Dequevy qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des cages laissées libre par l’ancien gardien anderlechtois (2-0).

Dominant dans le jeu, l’Antwerp s’octroyait encore quelques brèves possibilités, correctement annihilée par la défense adverse. De leur côté, les joueurs de Yannis Anastasiou tentaient de pousser davantage pour revenir au score, mais ne parvenaient pas à inquiéter outre mesure Sinan Bolat. Pire encore, Rodrigues fixait le score à 3-0 dans les arrêts de jeu.

Au classement général de la Pro League, Antwerp est provisoirement quatrième (15 points), à un point de Saint-Trond, deux du Sporting de Charleroi et trois du Club brugeois. De son côté, Courtrai pointe toujours à la neuvième position (9 points), à égalité avec Anderlecht.