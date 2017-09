En arrivant place de la République, quelques dizaines de militants radicaux autonomes, vêtus de noir et visages masqués, ont couru vers la scène, où ils ont arraché des affiches de la France insoumise. Certains ont jeté des projectiles sur la scène.

Des partisans de Jean-Luc Mélenchon les ont hués.

Rassemblement de la France insoumise: des tensions place de la République à Paris pic.twitter.com/ujfLZFp9I1 — BFMTV (@BFMTV) 23 septembre 2017

Quelques coups ont été échangés, a constaté sur place un journaliste de l’AFP.

En marge de la manifestation, des jeunes vêtus de noir scandaient des slogans contre la police ou encore « Ni Dieu, ni maître… ni Mélenchon » et agitaient des banderoles « Le travail tue, mort sur ordonnance ».

Avant la manifestation, a circulé sur internet un appel de la mouvance autonome, appelant à s’inviter en tête du cortège et « montrer que c’est (eux) les vrais insoumis ».

Mélenchon mobilise dans la rue contre le « coup d’Etat social » de Macron

Sous le soleil et en scandant « Résistance », des milliers de personnes ont défilé samedi après-midi à Paris, à l’appel de Jean-Luc Mélenchon, pour dire non au « coup d’Etat social » d’Emmanuel Macron que constitue notamment, selon La France insoumise, la réforme du Code du travail.

Massés aux abords de la place de la Bastille, les militants, avec pancartes (« Y’a rien de bon dans le Macron » ou encore « Les fainéants dans la rue ») et banderoles, ont commencé peu avant 15H00 à marcher vers la place de la République, à moins de deux kilomètres de là, où M. Mélenchon, qui a promis « une déferlante », doit prononcer un discours.

Dans le carré de tête figuraient notamment aux côtés du leader de La France insoumise, l’ancien candidat PS à la présidentielle Benoît Hamon ou encore plusieurs responsables et députés LFI comme Clémentine Autain. Le patron du PCF, Pierre Laurent, a passé une tête mais sans défiler, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Après une mobilisation syndicale en retrait jeudi, la manifestation sur un mot d’ordre plus large constitue un test pour le mouvement social et les Insoumis, qui remettent en cause la légitimité politique de l’exécutif.

« On assume notre rôle et on prend l’initiative », explique le député LFI Alexis Corbière. « La France insoumise se fait entendre et prend sa place », ajoute-t-il pour expliquer l’originalité d’un appel émanant d’un mouvement politique sur des revendications sociales.