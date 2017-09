L’attaquant belge a inscrit le seul but du match lors du déplacement des Red Devils à Southampton. C’est son 6e goal cette saison dans le championnat anglais.

Décidément, Romelu Lukaku est inarrêtable. Il n’y a plus une semaine où l’ancien Anderlechtois ne se montre pas décisif avec les Red Devils. Auteur d’une nouvelle réalisation, l’attaquant a permis à Manchester United de s’imposer sur la pelouse de Southampton (0-1).

Ce samedi, le Belge s’est à nouveau distingué en plantant le seul goal lors du match à Southampton. A la 20e minute de jeu, Ashley Young, le latéral gauche, donnait un magnifique centre pour Lukaku qui, de la tête, mettait le gardien à contribution avant de conclure à bout portant. C’est déjà son sixième but en championnat, en autant de rencontres.

Lukaku s'isole en tête du classement des buteurs de #PremierLeague avec 6 buts en 6 rencontres ! #SOUMUN pic.twitter.com/wiI8URe4Tq — VOOsport (@VOOsport) 23 septembre 2017

Insaisissable, l’ex-Toffees s’est montré très remuant et a géné à de nombreuses reprises la défense adverse. Cet unique but du match a suffi à son bonheur et à celui de José Mourinho. Grâce à ce succès, Manchester United conserve la première place du championnat, au côté de son voisin citizen.