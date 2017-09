Un automobiliste a percuté une voiture roulant en sens inverse. Le choc a été si violent que la première voiture a continué sa course et a percuté un second véhicule. Il semble que le conducteur de la voiture ayant provoqué l’accident était sous l’influence de l’alcool. Le service de désincarcération d’Antoing s’est rendu sur place et a désincarcéré l’homme. On déplore cinq blessés légers.