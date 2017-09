Manchester United collabore avec la police pour identifier les auteurs du chant sur Lukaku

Manchester United collabore avec la police afin d’identifier les supporters qui ont à nouveau entonné le chant polémique sur Romelu Lukaku lors du déplacement à Southampton. C’est ce que le club a annoncé samedi.

« Le club et le joueur ont été clairs en demandant d’arrêter ce chant », indique Manchester United dans un communiqué. « Le club travaille avec différents groupes de supporters afin d’essayer d’éradiquer tout comportement offensant et prendra des mesures supplémentaires contre les individus si cela continue. Le club est en discussion avec la police et a demandé à CCTV les images du match à Southampton et essayera d’identifier ceux qui n’ont pas respecté les souhaits du joueur de ne plus chanter la chanson. »

Mardi, l’association Kick It Out, qui lutte contre les discriminations dans le football, avait pointé du doigt un chant des supporters mancuniens en hommage à Romelu Lukaku. Le chant fait référence à la taille du pénis du Diable Rouge. L’association juge les paroles « offensantes et discriminatoires » et avait demandé au club d’intervenir. « Les stéréotypes racistes ne sont jamais acceptables, indépendamment de toute intention de montrer son soutien à un joueur », avait expliqué Kick It Out.

Lukaku a inscrit l’unique but de la rencontre remportée 0-1 par United à Southampton.