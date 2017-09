Un véritable dimanche d'été indien avec jusqu'à 22 degrés!

Dimanche sera une belle journée d’arrière-saison avec du soleil, peu de vent et des maxima proches des 21 degrés dans le centre du pays. Des températures douces qui devraient perdurer durant une partie de la semaine prochaine, prévoit l’Institut royal météorologique. Le temps restera calme et généralement sec avec régulièrement du soleil mais aussi un risque de formation de brumes, bancs de brouillard matinaux.

Ce dimanche, après la dissipation de l’éventuelle grisaille matinale, le pays profitera d’une belle journée d’arrière-saison avec des périodes ensoleillées et un temps calme. Les maxima s’échelonneront entre 17 degrés en Hautes Fagnes et 22 degrés en Campine. Le vent sera faible de secteur est à sud-est.

Ce soir et cette nuit, le temps restera sec avec de larges éclaircies dans la plupart des régions. Des nuages progresseront sur l’ouest du pays en seconde partie de nuit. Dans la moitié nord-est, des champs nuageux pourront déborder le territoire depuis les Pays-Bas. Les minima varieront de 5 à 11 degrés. Le vent sera faible à parfois modéré d’est à sud- est.

Lundi, il fera encore calme et doux avec risque de brumes et brouillards en matinée. Ensuite, les passages nuageux pourraient être plus nombreux avec, de manière isolée, un peu de pluie ou une petite averse. Les températures atteindront 16 à 18 degrés en Ardenne et 18 à 20 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible d’est ou de direction variable.