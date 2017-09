Bernard Tapie souffre d'un cancer de l'estomac, sa femme se dit «optimiste»

Bernard Tapie est gravement malade. L’homme d’affaires et ancien ministre, âgé de 74 ans, souffre d’un cancer. « Bernard souffre d’un cancer de l’estomac avec extension sur le bas de l’œsophage. Il est traité par le service d’oncologie de l’hôpital Saint-Louis (à Paris) par un programme de chimiothérapie adapté. On espère une intervention chirurgicale possible avant la fin de l’année », a indiqué son épouse, Dominique Tapie, à l’AFP.

Samedi, le collectif « Vieille Garde CU84 » a souhaité « courage » et dit « merci à Bernard Tapie, très grand dirigeant de l’OM avec qui nous avons atteint le firmament », c’est-à-dire la seule Ligue des champions jamais remportée par un club français, en 1993 face au Milan AC. Bernard Tapie a été président de l’OM d’avril 1986 à décembre 1994.

Courage et Merci à Bernard #Tapie, très grand dirigeant de l'#OM avec qui nous avons atteint le firmament. #OM #AJamaisLePremier pic.twitter.com/piSQM6htML — VieilleGardeCU84 (@VGCU84) 23 septembre 2017

Supporter star du club phocéen, René Malleville avait posté samedi sur son compte Twitter un message vidéo dans lequel il explique que Bernard Tapie, un « ami », était « gravement malade ». « Je pense que toute sa famille va le soutenir, physiquement, moralement, nous ses amis qui savons, on est avec lui par la pensée ». « Bernard, bats-toi, tu as toujours été un battant, bats-toi », a encore dit René Malleville, évoquant même dans un second tweet un « cancer généralisé ». Selon RMC, la maladie se serait déclarée il y a environ trois mois.

Courage le Boss. pic.twitter.com/S0SuXiCi8m — René Malleville (@renemalleville) 23 septembre 2017

Depuis samedi, les supporters de l’OM préparent des banderoles hommages à l’ancien président qu’ils déploieront dans les tribunes du Stade Vélodrome à l’occasion de la réception de Toulouse dimanche soir en clôture de la 7e journée de Ligue 1 (21h00).

Sur le plateau de BFM TV, Rolland Courbis a adressé dimanche matin un message de soutien à Bernard Tapie. « Je lui souhaite de guérir rapidement. C’est quelqu’un qui a toujours été un battant, un combattant. Il y a un match compliqué à jouer. On souhaite tous qu’il le gagne. Hormis ce qu’il a fait pour Marseille, c’est un personnage hors-norme intellectuellement. C’est toujours un plaisir de l’écouter s’exprimer. Même les choses compliquées quand c’est lui qui les explique, on a l’impression qu’elles ne sont plus compliquées. Des personnages comme ça, il n’en existe pas beaucoup. Souhaitons-lui d’aller mieux le plus rapidement possible », a commenté l’ancien entraîneur de l’OM.