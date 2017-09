Les nouvelles chaînes en haute définition sont arrivées – très discrètement- le 18 septembre dernier. Ainsi, France3 HD s’est installée sur le canal 47. Les chaînes France4HD, France 5HD et ArteHD ont été placées sur les canaux 85,86 et 87. Enfin, les bilingues peuvent également profiter des chaînes néerlandaises NPO1, NPO2 et NPO3 avec la même qualité d’image sur les canaux 80, 81 et 82

Une petite manipulation

Comme ces « nouvelles » chaînes sont apparues en dehors de la numérotation standard, nombreux sont les abonnés qui n’ont pas encore remarqué leur arrivée. Pourtant, une simple manipulation permet de les intégrer, automatiquement, dans la numérotation logique, à la place des chaînes en définition standard. Il suffit de couper le décodeur avec le petit bouton à l’arrière et de le redémarrer. Bon à savoir !

Il faut redémarrer le décodeur avec le bouton situé à l’arrière de celui-ci