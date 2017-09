« La brigade des pompiers est venue sur place et a retrouvé le corps sans vie de l’enfant », ajoutent nos confrères du Het Nieuwsblad. « La victime et sa belle-mère d’origine africaine n’étaient que récemment dans le quartier. La mère aurait tué son enfant et voulait se suicider. Le parquet ne pouvait toutefois pas encore confirmer cette information. Il indique cependant que la mort de l’enfant est suspecte. Selon voisins, la dame déprimait depuis un petit temps ».