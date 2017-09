Grève chez Cardon Logistique à Tournai

Un piquet de grève a été installé. «Depuis minuit, rien ne sort de l’entreprise et rien ne rentre», précise Philippe Dumortier.

Les travailleurs ont «de multiples revendications», à commencer par l’état des camions, «qui ont atteint un certain âge et sont de véritables poubelles ambulantes». Des problèmes sont également pointés concernant le dispatching et les heures supplémentaires.