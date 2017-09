Evregnies: la RN 511 sera fermée à la circulation ce mardi après-midi...

La police du Val de l’Escaut a en effet indiqué sur son compte Facebook qu’un tronçon de la RN 511 allait être fermé à la circulation ce mardi 26 septembre, de 14h30 à 18 heures. Pour procéder à la reconstitution des faits d’un dossier judiciaire, nous a-t-on précisé du côté de la zone de police, sans donner plus de précision.

C’est plus exactement le tronçon de la Route nationale 511 situé entre le rond-point du sabot d’une part et l’autoroute A17-E403 d’autre part qui sera fermé à toute circulation, et cela dans les deux sens !

Des itinéraires de déviation ont toutefois été mis en place, vous pouvez les retrouver dans notre édition digitale...