Mehdi, 14 ans, a failli être enlevé en rue: deux hommes en camionnette blanche l'ont suivi avant de tenter de l'attraper

C’était mardi dernier, aux alentours de 17h. Plus précisément 17h20. Mehdi, 14 ans, voulait alors tout simplement chercher son vélo dans un garage se trouvant un peu plus loin dans la rue. Une fois arrivé au carrefour avec la rue Jules Tison, l’adolescent s’est senti suivi. « Selon ce qu’il m’a raconté, il a vu une voiture ralentir et s’arrêter à sa hauteur », raconte Nathalie, sa maman. Selon la maman, lorsque son fils est arrivé, il était en pleurs.

> Une semaine après les faits, l’adolescent est toujours sous le choc. « Il me parle un peu mais il a besoin de voir quelqu’un. Il ne dort quasiment plus », raconte l’habitante d’Haine-Saint-Pierre.