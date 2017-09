Les Etats-Unis veulent privilégier la résolution diplomatique pour la crise nord-coréenne

Les États-Unis privilégient une résolution diplomatique de l’escalade des tensions avec la Corée du Nord sur le programme nucléaire et balistique de Pyongyang, a déclaré mardi le secrétaire américain à la Défense Jim Mattis.

« Notre but est de résoudre ça diplomatiquement », a dit M. Mattis lors d’une conférence de presse à New Delhi.

« Nous gardons les capacités de contrer les menaces les plus dangereuses de la Corée du Nord mais également d’appuyer nos diplomates de manière à cantonner cela le plus longtemps possible au niveau diplomatique », a-t-il précisé.

Le ministre de la Défense est arrivé lundi après-midi en Inde pour une visite destinée à renforcer les liens militaires avec New Delhi dans le but de contenir le renforcement de la puissance chinoise.

Ce déplacement est le premier en Inde d’un haut responsable de l’administration Trump.

À Pékin, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a indiqué que « personne ne sortirait vainqueur d’une guerre dans la péninsule coréenne, qui serait encore pire pour la région ».

La Corée du Nord a accusé lundi Donald Trump de lui avoir « déclaré la guerre », en faisant notamment voler ses bombardiers stratégiques près de ses côtes, une affirmation qualifiée d’« absurde » par la Maison Blanche.

Samedi, dans une démonstration de force, les Etats-Unis ont fait voler des avions près de la Corée du Nord, ajoutant une pression militaire à des tensions politiques qui ont duré toute la semaine, via des insultes et menaces échangées de part et d’autre.