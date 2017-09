Dans la nuit de lundi à mardi, deux voitures ont été incendiées à la rue des Hallebardiers à Ath. Le feu a été bouté par des individus masqués. La rumeur prétend qu’il portait des masques d’Halloween, mais la police commune ne confirme pas mais n’infirme pas non plus. L’enquête est toujours en cours.

La rue des Hallebardiers se situe dans un quartier à mixité sociale. Il y a bien quelques familles qui peuvent poser des problèmes, mais le quartier est dans l’ensemble plutôt calme. Dans la nuit de lundi à mardi, les riverains ont été réveillés par les sirènes des pompiers : on avait bouté le feu à deux voitures qui ont été complètement détruites. Les suspects étaient masqués : c’est une certitude, selon les informations recueillies auprès de la police. Des masques d’Halloween, comme le prétend la rumeur ? La police ne confirme pas, mais n’infirme pas non plus. « Je ne donnerai pas de détails », nous a dit le chef de zone, Frédéric Pettiaux.

Un riverain a pu filmer les deux voitures en feu. Découvrez la vidéo de Mickael Dequenne.