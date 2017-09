Chine: le derby entre Tianjin Teda et Tianjin Quanjian, où évolue Witsel, a-t-il été truqué? (vidéo)

L’Association chinoise de football (CFA) a confirmé avoir ouvert une enquête sur le match entre Tianjin Teda et Tianjin Quanjian (où évolue Axel Witsel).

Samedi dernier, l’équipe de notre Diable rouge s’est inclinée 4-1 sur la pelouse de son voisin, pourtant bien plus faible sur le papier. Au cours de cette rencontre, ce sont surtout les deux buts de l’ancien Anderlechtois Frank Acheampong (à partir de la 52e seconde dans la vidéo), marqués en moins d’une minute, qui on fait germer des soupçons de corruption. Il faut dire que sur le coup, la défense de Quanjian est plutôt passive…

« La CFA a lancé une enquête sur le match de Super Ligue chinoise entre le Tianjin Teda et le Tianjin Quanjian. Le comité d’éthique et de fair-play et la commission disciplinaire vont collecter un maximum d’éléments d’enquête. Toute violation du fair-play sera sévèrement punie », a annoncé la fédération chinoise dans un communiqué.

