Un motard blessé en face de l'Adeps de Péronnes

. Appelés à 19 h 52, les services de secours, c’est-à-dire le SMUR et une ambulance, sont restés longuement sur place, ce qui a fait craindre le pire pour la vie du motocycliste qu’un témoin a vu inconscient et immobile sur la chaussée. On évoquait une fracture ouverte. La victime a été transportée au Centre hospitalier de Wallonie picarde à Tournai. À l’heure de boucler cette édition, on ne connaissait ni l’évolution de son état de santé, ni son identité. La police du Tournaisis a été chargée de déterminer les circonstances de l’accident.