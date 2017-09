Lorsqu’on fait pipi en pleine rue, il est bien normal de recevoir une amende. Mais lorsqu’il s’agit du besoin pressant d’un petit enfant, on pourrait imaginer une certaine forme de tolérance. Et pourtant…

Aux Pays-Bas, la population s’indigne face à ce qui semble être une injustice. Ainsi, selon nos confrères de « Omroep Brabant », Mattias, un enfant de deux ans, a reçu une amende de 140 euros. Le problème ? Il se promenait avec son grand-père et a été pris par un besoin pressant. L’enfant, encore très jeune, doit aller très souvent aux toilettes. « Jusqu’à quatre fois par heure », explique Hennie, son grand-père. « Il ne sait pas se retenir. »

Comme il est encore loin de la maison, le grand-père propose au petit Mattias de faire pipi à l’écart de la route, derrière une boulangerie. Un problème solutionné… Mais un agent de police passait par là. « Je pensais qu’il se rendait à la boulangerie, mais il nous a dressés un p.-v. de 140 euros », s’indigne le grand-père de Mattias. « Que pouvait-il faire d’autre ? Pipi dans sa culotte ? ».

Du côté de la police de Uden, on confirme l’amende administrative. Et on n’est visiblement pas heureux que le grand-père ait publiquement dénoncé l’affaire. « Il y a différentes manières de protester », explique-t-on à la police. « En parler aux médias n’est vraiment pas une bonne façon de contester une amende ! ». Le petit Mattias devra passer à la caisse !