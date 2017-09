Votez pour l'un des dix thèmes du carnaval de Tournai

Un événement empreint d’imagination et de créativité qui se base toujours sur un thème. Mais fête populaire oblige, ce sont les Tournaisiens qui votent pour ce thème. L’année dernière, nos carnavaleux avaient voté pour les cinq éléments afin de guider l’édition 2016. Cette fois ils ont jusqu’au 1er octobre pour choisir entre dix thèmes susceptibles de donner à l’édition 2018 toute l’envergure qui lui sied. Pour voter, rendez-vous sur www.carnavaldetournai.be et optez pour le thème qui vous semble le plus approprié parmi : Le binaire ne manque pas d’air (geek, digital et virtuel) ; Le grand labyrinthe ; Pile et face ; Tous en couleurs ; Art&Astres ; Temps tentant d’antan (voyage à travers le temps) ; Hissez haut ; Livrez-vous, soyez-vous (lâchez-vous) ; Drôles de zanimo’s ; Le 10e thème (la surprise du chef).