Huy: un nouveau témoignage bouleversant dans l'affaire du meurtre de Valentin Vermeesch

Pour la 1 ère fois, la maman de l’un des 5 inculpés de la torture et du meurtre de Valentin Vermeesch (18) s’est confiée à la presse. Jeanne, la mère d’Alexandre Hart, a témoigné dans ‘Indices’, sur RTL, ce mercredi soir.

Alexandre Hart et Valentin Vermeesch étaient amis. « On n’aurait jamais cru ça de lui », confie sa maman (médaillon).

L’émission ‘Indices’ sur Rtl-Tvi était consacrée, ce mercredi soir, à l’affaire Valentin Vermeesch. Ce sordide meurtre du Hutois de 18 ans, qui a ébranlé notre région, et bien au-delà. Si le programme n’a, en soi, rien révélé de neuf sur le dossier que ce nous avions jusqu’ici publié, un nouveau témoignage a toutefois été diffusé : celui de Jeanne, la maman d’Alexandre Hart, l’un des 5 inculpés, actuellement emprisonné à Lantin et inculpé de torture et meurtre.

> Retrouvez tous les détails de cette information et ce témoignage dans notre nouvelle édition digitale.