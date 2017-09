Syl.C.

Ce mercredi en début de soirée, un dramatique accident de la circulation a eu lieu entre Libin et Recogne sur la nationale 40. À environ deux kilomètres de l’entrée du village de Libin, un conducteur a visiblement perdu le contrôle de son véhicule et a terminé sa course contre un arbre. Il est mort sur le coup. Sa fille a été transportée en ambulance.