Le nombre de grosses fortunes a battu des records en 2016

La croissance du patrimoine s’est ainsi accélérée par rapport à l’année précédente, observe le cabinet de conseil Capgemini dans sa dernière étude sur la fortune mondiale publiée jeudi. En 2015, la fortune cumulée avait progressé à un taux de 4% «seulement».

Le nombre de millionnaires de par le monde a aussi augmenté plus rapidement, de 7,5% sur un an, après 4,9% en 2015. A la fin de l’année dernière, Capgemini dénombrait 16,5 millions d’individus. Pour appartenir à ce club, il faut posséder un patrimoine supérieur à un million de dollars (environ 850.000 euros), mais les pièces de collection et autres produits de consommation de luxe ne comptent pas.

Croissance en Russie

Les trois grandes régions Asie/Pacifique, Amérique du Nord et Europe ont contribué de manière égale à la croissance du nombre de particuliers extrêmement fortunés (HNWI), relève Capgemini. La croissance a toutefois quelque peu ralenti en Asie/Pacifique, alors que la dynamique de l’année précédente s’est poursuivie en Europe et en Amérique du Nord.

Certains marchés, parmi lesquels la Russie et le Brésil, ont pu renforcer leur position parmi les 25 pays abritant le plus de millionnaires. Après un léger repli en 2015, la Russie a enregistré la plus forte croissance, avec une hausse d’environ 20% du nombre de HNWI et de leur fortune.

Le podium

Dans le top 25, seul le Mexique a vu le nombre de ses millionnaires reculer sur un an (-2%). La Suède fait son entrée pour la première fois dans ce classement, tandis que la France dépasse le Royaume-Uni pour entrer dans le top 5. Les pays abritant le plus de millionnaires restent inchangés sur un an. Les Etats-Unis sont toujours largement en tête avec 4,8 millions de personnes, suivis par le Japon (2,9 millions), l’Allemagne (1,3 million) et la Chine (1,1 million).

Globalement, les ultra-riches, disposant d’une fortune de plus de 30 millions de dollars, ont fait encore mieux que les «simples» millionnaires. Leur nombre a augmenté de 8,3% à 157.200, alors que leur patrimoine a progressé encore plus fortement. Représentant seulement 1% du total des HNWI, ils possèdent pourtant 34,5% de la fortune totale des millionnaires.

Capgemini anticipe à l’avenir une croissance moyenne annuelle d’environ 5,9% du patrimoine des personnes très fortunées. Celui-ci devrait atteindre plus de 100 milliards de dollars d’ici à 2025.