Bernard Wesphael lance un nouveau mouvement politique

L’ancien député wallon Bernard Wesphael lance une nouvelle initiative politique appelée Mouvement pour la démocratie et la citoyenneté (MDC).

C’est ce que rapporte jeudi l’Echo. Il entend de la sorte rassembler les acteurs et responsables au-delà des clivages politiques traditionnels et réunir les différents groupes de réflexion qui existent aujourd’hui en Wallonie et à Bruxelles.

Un manifeste de base a déjà été rédigé. Il préconise notamment le décumul intégral des mandats, la limitation du nombre de mandats exercés pour les députés et bourgmestres des grandes villes, ainsi que le recours au tirage au sort pour désigner 15% des députés wallons.

L’ancien député n’entend pas pour l’heure créer un parti politique en soi. «Ce sont les membres qui décideront s’il faut aller avec une formation politique à part entière. La décision sera prise lors d’une grande convention des assises politiques de la citoyenneté qui devrait se réunir d’ici le printemps 2018», a-t-il confié au quotidien.