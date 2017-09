«J'ai peur que les auteurs s'en sortent»: le père de Tomy, ce jeune homme de 26 ans battu à mort dimanche dernier à Gosselies, se confie

Jacques Delmotte a perdu son fils Tomy, 26 ans, retrouvé ensanglanté et battu à mort ce dimanche dernier, à Gosselies. Ce père meurtri a tenu à revenir sur la personnalité de son fils : « Je ne cesse de recevoir des marques de soutien depuis l’annonce de son décès », confie encore Jacques. L’enquête, elle, se poursuit et un appel à témoin a été lancé.

Digne. Digne malgré la douleur incommensurable. Celle d’avoir perdu un fils prêt à se lancer dans sa vie d’adulte. C’est ainsi que l’on perçoit Jacques Delmotte. Ce père, originaire de Mont-sur-Marchienne, a perdu Tomy, son fils unique, âgé de 26 ans : le jeune homme avait été retrouvé en sang, dimanche dernier, à proximité de l’établissement Wild West situé rue de la Pépinière à Gosselies.

Le jeune homme avait passé la soirée à la discothèque « The Room ». Entre 6h10 et 06h40, une bagarre a éclaté entre la victime et plusieurs individus. « Je ne sais pas ce qui s’est passé ensuite », confie son père Jacques. « Des hypothèses, oui, j’en ai, j’en ai plusieurs, qui ne cessent de tourner dans ma tête… Tomy connaissait cette boîte, il y était déjà allé à plusieurs reprises, il m’avait même demandé de l’accompagner, à l’une ou l’autre reprises ». C’est que père et fils entretenaient une relation bien au-delà des liens père et fils.

> Depuis l’annonce tragique de la disparition de Tomy, Jacques n’arrête pas de recevoir messages, appels, marques de soutien et d’estime.

> Retrouvez le témoignage du père de Tomy dans nos éditions digitales.