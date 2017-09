Ath : 5 ans de prison avec sursis de 5 ans pour Christophe Razée qui avait tué sa mère en 2003

Le tribunal correctionnel de Tournai a condamné, jeudi, Christophe Razée (38 ans) à une peine de cinq ans de prison avec sursis de cinq ans pour ce qui excède la détention préventive subie pour avoir tué sa mère le 10 septembre 2003 sur le parking de la gare d’Ath. Le tribunal a retenu le dépassement du délai raisonnable et le contexte familial lourd. L’affaire a été jugée tardivement car le père du prévenu était soupçonné d’avoir commandité le crime.

Le couple parental était en pleine procédure de divorce et deux clans s’étaient formés au sein de la famille. Christophe avait suivi son papa.

«Au départ, je ne voulais pas me mêler de ce divorce mais mon père a renforcé l’idée que ma mère avait abandonné sa famille, qu’elle était la mauvaise de l’histoire. J’étais en colère quand je suis allé l’attendre à la gare d’Ath. Le but était d’avoir une explication. Je n’aurais pas tiré si elle avait accepté de me parler», avait raconté Christophe lors de l’instruction d’audience.