Maité, étranglée et retrouvée à l'article de la mort à Charleroi: «Personne ne lui voulait du mal»

Inconsciente, Maité S. gît sur le sol de son studio, situé au quatrième étage d’un bâtiment de la rue Chavannes. Le numéro 100 est contacté par un individu, qui serait visiblement la personne suspectée de tentative de meurtre. Les secours arrivent sur place vers 22h15 et transportent la femme de 51 ans à l’hôpital.

Alors que la police de Charleroi avait annoncé son décès, le parquet a précisé qu’elle était toujours en vie, mais dans un état très critique. Selon la police locale, la victime a été déclarée morte avant son admission à l’hôpital Notre-Dame de Charleroi. Ses proches ont d’ailleurs été avertis de la mauvaise nouvelle. Toutefois, le parquet de Charleroi a précisé que les médecins ont pu la réanimer et qu’elle était vivante mais dans un état proche de la mort.

« Personne ne lui voulait du mal »

Son compagnon, un étranger en séjour illégal qui serait d’origine indienne, a été privé de liberté. Du côté de l’entourage de Maité, on se pose des questions sur ces étranges circonstances. S’il s’agit bel et bien d’une tentative de meurtre, qui aurait pu commettre un tel acte ? « Personne ne lui voulait du mal, c’est une femme très gentille et toujours prête à aider les gens dans le besoin. Elle aime la vie », raconte un membre de sa famille.

