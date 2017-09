Le commissaire divisionnaire Thierry Gillis, « flic des flics » depuis le 1er septembre, est consulté comme expert par la Commission de déontologie, sur cette question du tatouage. Mais au final, c’est le ministre de l’Intérieur Jan Jambon (NV-A) qui tranchera. Il nous livre son sentiment personnel. « Je n’ai rien contre les tatouages en général, c’est un choix personnel qui appartient à chacun, c’est un phénomène de société tout à fait respectable, dit-il. Mais pour le policier, tenu à un devoir de neutralité, je suis contre tout tatouage sur les parties visibles du corps. Même si ce tatouage peut paraître inoffensif, il faut les éviter. Un smiley ? Ça peut évoquer la drogue et l’XTC. Une jolie calligraphie ? Une inscription chinoise ? Dans d’autres cultures, cela peut symboliser des messages violents, religieux, philosophiques ou politiques. L’emblème du Standard de Liège ? Cela pourrait heurter un supporter de Charleroi. ».

Quid des insignes ?

« Et puis un autre débat risque de suivre, poursuit le commissaire-divisionnaire Gillis. Les insignes sur l’uniforme… ». Et ce ne sera pas simple non plus. En mai dernier, le surnommé Kevin-le-croisé, un inspecteur de la zone des Trois Vallées (Couvin), était apparu dans un reportage de RTL TVi avec un badge sur son uniforme représentant la croix des Templiers. « Je ne connais pas les pensées exactes de ce monsieur, commente M. Gillis. Mais par le port de signes distinctifs, le policier a exprimé un sentiment qui met à mal sa neutralité. Même s’il n’y a aucune mauvaise intention au départ, un signe peut toujours être mal interprété par un citoyen. Saint-Michel qui terrasse le dragon, l’emblème de Bruxelles, peut aussi être vu comme une attaque à l’islam ».

