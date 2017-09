Le gouvernement a établi son budget sur des prévisions plus favorables que celles de la BNB et du Bureau du Plan

Belga

Dans son projet de budget 2018 réalisé durant l’été, le gouvernement belge ne s’est pas basé sur les prévisions de croissance du PIB de la Banque nationale de Belgique (BNB) et du Bureau fédéral du Plan (1,6% à l’époque), mais sur des chiffres plus favorables (1,8%). Ce taux plus élevé provient de l’Ires (UCL) et de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB).