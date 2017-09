Diables rouges: Nainggolan absent de la sélection de Martinez pour les matches en Bosnie et contre Chypre

Le sélectionneur des Diables rouges Roberto Martinez a annoncé ce vendredi midi à Tubize sa sélection de 27 joueurs pour les deux dernières rencontres des qualifications au Mondial 2018. L’Espagnol n’a pas repris le milieu Radja Nainggolan pour les matches en Bosnie-Herzégovine (samedi 7 octobre) et contre Chypre à Bruxelles (mardi 10 octobre).

La Belgique, déjà assurée de participer au Mondial depuis sa victoire en Grèce début septembre (1-2), doit remporter ces deux matches dans l’optique du tirage au sort de la Coupe du Monde. Hormis la Russie, pays organisateur, les sept autres têtes de série seront désignées sur base du classement FIFA. La Belgique occupe actuellement la cinquième position.

📝This is our squad list for Bosnia & Herzegovina and Cyprus ! #BIHBEL #BELCYP #RoadToRussia pic.twitter.com/aAOe0nbGAy