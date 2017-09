Météo: chute des températures à partir de samedi

Vendredi après-midi, le temps sera nuageux et pluvieux sur l’ensemble du territoire, même si quelques éclaircies persisteront dans l’est du pays, annonce l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Quelques orages seront possibles sur l’ouest et le centre. Les maxima oscilleront autour de 21° en Haute Ardenne et à la mer, et de 23° à 24° ailleurs.

Dans la nuit, la nébulosité restera abondante et le temps pluvieux dans le centre et l’est du pays.

Samedi, quelques périodes de pluie sont encore prévues dans le centre et l'est, plus marquées sur les régions proches de l'Allemagne. Dans l'ouest, le ciel se dégagera en cours de journée. Il fera frais avec des maxima de 12 à 15 degrés, voire 16 degrés à la mer. Vent faible à modéré d'ouest-nord-ouest, revenant vers l'ouest-sud-ouest.

La nuit de samedi à dimanche, le ciel se couvrira depuis le littoral et quelques pluies sont déjà possibles dans l'ouest en fin de nuit. Minima de 6 degrés en Hautes Fagnes, proches de 10 degrés dans le centre et jusqu'à 13 degrés à la mer. Vent modéré de sud-sud-ouest.

Dimanche, à l’aube, du brouillard pourra se former localement dans l’extrême est du pays. Ailleurs, le ciel sera déjà nuageux avec éventuellement quelques faibles précipitations dans l’ouest. Les maxima seront compris entre 12° et 18°.

Lundi et mardi, le temps sera nébuleux et pluvieux par endroits, avec des maxima tournant autour des 15°. Mercredi et jeudi en revanche, le temps sera calme et sec, avant le retour probable de la pluie vendredi.