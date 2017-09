Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City: «Vincent Kompany ne jouera pas avec la Belgique»

Vincent Kompany ne jouera pas avec la Belgique les deux dernières rencontres de qualification au Mondial 2018, en Bosnie-Herzégovine (samedi 7 octobre) et contre Chypre (mardi 10 octobre). C’est ce qu’a affirmé vendredi l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, quelques heures à peine après l’annonce de la sélection de Roberto Martinez.

« Il n’a pas fait la moindre session d’entraînement avec nous depuis un mois, depuis le match contre Gibraltar », a expliqué Guardiola. « J’ai parlé avec Roberto Martinez. Il m’a indiqué que Kompany rencontrera les médecins de la Belgique mais qu’il reviendra ensuite. Bien sûr, il ne pourra pas jouer avec la Belgique » a déclaré l’entraîneur espagnol. Kompany ne jouera pas non plus contre Chelsea en championnat, samedi.

