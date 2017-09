Mouscron: Angelo rêve de rencontrer son idole Ronaldo

C. P.

Angelo Greco a un rêve et, avec l’aide de sa famille, il essaie de le réaliser. Le jeune homme de 24 ans aimerait rencontrer Cristiano Ronaldo. Comme des millions de fans à travers le monde. Sauf qu’Angelo est atteint de trisomie 21 et qu’il se donne les moyens, malgré son handicap, d’atteindre l’objectif qu’il s’est fixé. Et avec l’aide de sa famille, on ose croire que c’est possible, vu l’amour qu’ils lui portent et l’envie qu’ils ont à le faire rencontrer son idole.