Communales: Mathilde Vandorpe poussera la liste cdH à Mouscron

J. Kasier

L’assassinat d’Alfred Gadenne, qui a secoué la cité des Hurlus, et le paysage politique pèseront-t-ils dans la balance lors des prochaines élections communales ? Á un an de ces élections, l’heure est au bilan. Mathilde Vandorpe se dit prête à aller au combat et prône l’unité d’un cdH qui en aura grandement besoin.