Comines: La grappe de raisins fête ses 25 ans

Ils sont présents dans la rue de la gare, au numéro 74, depuis déjà 25 ans. Maxim Vandamme et Barbara Deneckere gèrent d’une main de maître le magasin de fruits et légumes « la Grappe de raisin », qu’ils ont acheté le 16 octobre 1992. Pour fêter cet anniversaire, ils organisent des activités gustatives dans leurs locaux, à partir du lundi 16 octobre et pendant 6 jours. C’est l’occasion de discuter avec les habitués et les clients qui achètent leurs produits.