Un tragique accident est survenu, ce vendredi, vers 17h20 : un train de passagers a percuté une personne qui se trouvait le long des rails, entre Luttre et Roux, à hauteur de Courcelles-Motte.

Le train s’est arrêté immédiatement, et les secours alertés. Ceux-ci ont pris en charge la victime, dont on ignore la gravité de ses blessures et si même elle est encore vivante.

Le trafic est actuellement interrompu sur cette ligne qui relie les convois entre Charleroi et Bruxelles. Un système de navettes de bus a été mis sur place pour les passagers présents dans le train impliqué par cet accident.