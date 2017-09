Dodo «personnellement» en faillite…

D.FCT

Le tribunal du commerce de Tournai a déclaré en faillite par citation « Dominique Alderweireld » qui n’est autre que « Dodo la Saumure » et qui défraye la chronique judiciaire depuis plusieurs années. On ne voit apparaître que son nom sur le document du service des faillites et non une de ses sociétés qui se livrent, sous couvert d’autres activités, à de la prostitution.