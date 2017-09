Météo: pluie sur une partie du pays et des températures plus fraîches

Belga

Un front pluvieux s’attardera ce samedi sur la Campine et l’Ardenne où les précipitations pourront être assez abondantes. Dans les autres régions, le temps redeviendra plus vite plus sec. Quelques rayons de soleil referont ensuite leur apparition l’après-midi sur l’ouest du pays. Les températures seront en baisse, avec 15 ou 16 degrés sur l’ouest du pays et 12 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne.