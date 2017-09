La DH a interwievé Jean-Luc Crucke qui explique que cette mesure « augmente le pouvoir d’achat immédiat des Wallons ».

Mais en attendant, il faudra encore la payer cette année. Dans les jours qui viennent, les personnes dont le nom de famille commence par les lettres L à Z recevront leur facture : 100 euros. Et pas question de se dire que la redevance a été supprimée et qu’on ne doit plus payer. La mesure n’entre en vigueur qu’en 2018 !

Pourtant, nombreux sont encore ceux qui ne payent pas ou n’ont pas payé. L’administration wallonne a compté que l’arriéré total s’élève à 62 millions d’euros.