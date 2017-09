Embardée sur la E42 à Maubray suite à un aquaplaning

Une violente embardée a eu lieu hier vers 14h sur la E42 Tournai-Mons. Le conducteur d’un Citroën Picasso a perdu le contrôle de son véhicule et a terminé sa course dans la rambarde centrale de l’autoroute qui a plié sous le choc.

Une pluie soudaine et battante, ainsi qu’une énorme flaque d’eau sur la bande de circulation en amont pourraient être à l’origine du sinistre. Seul à bord, le conducteur aurait été légèrement blessé et transporté à l’hôpital le plus proche pour examen. La police de la route a opéré les constats d’usage.