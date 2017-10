Pairi Daiza en deuil: un fonds va être créé pour réaliser le rêve de Géraldine, la soigneuse décédée!

La sœur de Géraldine Labille, Virginie, a partagé sur les réseaux sociaux, un message émouvant et un communiqué signé par Eric Domb, patron de Pairi Daiza : « Géraldine était l'avenir de la Pairi Daiza Foundation, dont elle s'apprêtait à rejoindre la Direction. Passionnée par les animaux, la jeune femme solaire, engagée et généreuse qu'elle était avait choisi de leur consacrer sa vie. Un Fonds Géraldine vient d'être créé à sa mémoire, au sein de la Fondation. Plutôt que des fleurs et couronnes, son papa et sa maman vous demandent, au travers de ce fonds, de les aider à réaliser le magnifique projet qui tenait à cœur de Géraldine: réintroduire dans la nature certains des éléphants nés au Parc. Et perpétuer ainsi l'esprit de leur fille adorée. »

Voici les coordonnées bancaires du compte sur lequel vous pouvez faire vos dons : Fonds Géraldine Compte bancaire IBAN BE10 0000 0000 0404

BIC BP0TBEB1 Pairi Daiza Foundation FUP (Fondation d'utilité publique)

Communication : « Fonds Géraldine » + Votre nom et prénom

Pour rappel, Pairi Daiza a annoncé ce vendredi soir le décès de Géraldine Labille, une des soigneuses du parc animalier. Il s’agit de la fille de l’ancien ministre et actuel secrétaire général de la mutualité socialiste, Jean-Pascal Labille. Le parquet de Mons a confirmé samedi le décès de la jeune femme dû à une rupture d’anévrisme. « Ses collègues, inquiets de son absence, avaient donné l’alerte en début de journée », avait indiqué Pairi Daiza dans son communiqué. « Soigneuse très appréciée du parc animalier et figure phare de l’équipe zoologique, elle était également connue des téléspectateurs d’Expédition Pairi Daiza ».